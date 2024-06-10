Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Італії, Франції та Австрії впевнено перемогли ультраправі

 

Ультраправі партії значно наростили своє представництво у Європейському парламенті за результатами виборів, що завершилися у неділю, 9 червня.

В Італії, де вибори завершилися пізно ввечері, права популістська партія прем'єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії", згідно з опитуваннями, проведеними телеканалом RAI, набирає від 26 до 30 відсотків. Лівоцентристська партія PD іде за нею з 21-25 відсотками.

У Франції ультраправа партія "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен, отримала близько 33 відсотків голосів і впевнено посіла перше місце. Перемога ультраправих призвела до рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити парламент і оголосити позачергові вибори.

В Австрії першою фінішувала також ультраправа Австрійська партія свободи (АПС), отримавши 25,5 відсотка голосів виборців.

Окрім того, у Німеччині популістська ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце з 16,5 відсотка голосів виборців. У Нідерландах правопопулісти теж здобули другий результат по країні - партія свободи Герта Вілдерса (PVV) отримала 17,7 відсотка голосів.

Загалом же по всій Європі, за наявними на вечір 9 червня даними, значних успіхів досяг альянс правих націоналістів "Ідентичність і демократія" (ІД), зазначає агенція dpa. Згідно із попереднім офіційним прогнозом, оприлюдненим на сайті Європарламенту, це об'єднання матиме 60 євродепутатів. Інша ультраправа політсила - Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) - здобуває 70 мандатів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на 07.06.24, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на 07.06.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес