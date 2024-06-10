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В Італії, Франції та Австрії впевнено перемогли ультраправі
08:28 10.06.2024 |
Ультраправі партії значно наростили своє представництво у Європейському парламенті за результатами виборів, що завершилися у неділю, 9 червня.
В Італії, де вибори завершилися пізно ввечері, права популістська партія прем'єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії", згідно з опитуваннями, проведеними телеканалом RAI, набирає від 26 до 30 відсотків. Лівоцентристська партія PD іде за нею з 21-25 відсотками.
У Франції ультраправа партія "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен, отримала близько 33 відсотків голосів і впевнено посіла перше місце. Перемога ультраправих призвела до рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити парламент і оголосити позачергові вибори.
В Австрії першою фінішувала також ультраправа Австрійська партія свободи (АПС), отримавши 25,5 відсотка голосів виборців.
Окрім того, у Німеччині популістська ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце з 16,5 відсотка голосів виборців. У Нідерландах правопопулісти теж здобули другий результат по країні - партія свободи Герта Вілдерса (PVV) отримала 17,7 відсотка голосів.
Загалом же по всій Європі, за наявними на вечір 9 червня даними, значних успіхів досяг альянс правих націоналістів "Ідентичність і демократія" (ІД), зазначає агенція dpa. Згідно із попереднім офіційним прогнозом, оприлюдненим на сайті Європарламенту, це об'єднання матиме 60 євродепутатів. Інша ультраправа політсила - Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) - здобуває 70 мандатів.
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