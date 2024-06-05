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АНАЛІТИКА

Палата представників США ухвалила санкції проти МКС через запит ордерів на арешт Нетаньягу

 

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку із запитом прокурора про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Проєкт підтримали 247 законодавців, проти виступили 155 конгресменів; усі 205 республіканців, які голосували, підтримали ці заходи. Також "за" проголосували 42 демократи.

Законопроєкт Палати представників передбачає застосування широких економічних санкцій та візових обмежень до осіб і суддів, пов'язаних з МКС, включно з членами їхніх сімей.

Втім, очікують, що цей проєкт не винесуть на голосування в Сенаті, де демократи мають більшість. Минулого тижня проти цього законопроєкту також виступив Білий дім.

"Ми не вважаємо, що введення санкцій проти МКС є відповіддю (на його дії)", - заявляв речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду й того, як вона здійснюється стосовно Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС.

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик головного прокурора МКС Каріма Хана до суду видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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