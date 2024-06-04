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Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35
22:58 04.06.2024 |
Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.
Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.
Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.
Зважаючи на серйозні руйнування в Секторі Гази, останнім часом відбуваються міжнародні протести проти поставок зброї Ізраїлю. Минулого місяця президент США Джо Байден пригрозив Ізраїлю призупиненням поставок американської зброї, якщо ізраїльська армія вторгнеться в густонаселене місто Рафах на півдні Сектора Гази. У листі до уряду США Галант пообіцяв, що американська зброя використовуватиметься лише відповідно до міжнародного права.
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