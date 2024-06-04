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АНАЛІТИКА

Парламент Швейцарії не підтримав визнання Палестини

 

Нижня палата швейцарського парламенту (Національна рада) 4 червня відхилила пропозицію про визнання Палестинської держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Швейцарії Фабіан Моліна.

Він закликав до визнання за умови звільнення ізраїльських заручників, викрадених терористами ХАМАС у жовтні 2023 року, а швейцарська Федеральна рада мала б повідомити про нього дипломатичними каналами.

Моліна також зазначив у пропозиції, що існування двох суверенних держав - Ізраїлю і Палестини - є основою для тривалого і справедливого миру.

Але пропозицію підтримав тільки 61 парламентар від його політсили та "Зелених", тоді як проти висловився 131.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс говорив, що уряд підтримує вирішення близькосхідного конфлікту за формулою "дві держави для двох націй", але наразі не бачить підстав для визнання Палестини.

Наприкінці травня про визнання Палестини оголосили Норвегія, Ірландія та Іспанія. У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
 

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