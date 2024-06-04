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АНАЛІТИКА

G7 підтримала озвучений Байденом план припинення вогню в Газі

 

Лідери "Групи семи" підтримали план припинення вогню в секторі Гази - де Ізраїль намагається ліквідувати терористичне угруповання ХАМАС, - який президент США Джо Байден виклав минулого тижня.

Про це йдеться в їхній заяві, поширеній італійським головуванням у G7, повідомляє "Європейська правда".

Очільники держав "Групи семи" вказують, що запропонована угода призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинці, "а також до остаточного припинення кризи, з дотриманням інтересів безпеки Ізраїлю і безпеки цивільного населення Гази".

"Ми закликаємо ХАМАС прийняти цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти впевнитись, що він це зробить", - ідеться в заяві.

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир'я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Низка західних країн висловили підтримку опублікованому Байденом плану.

Американський президент також вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного угруповання ХАМАС, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави.

Водночас Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війні в Газі, які, як стверджується, призвеи до жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.

Ключові теги: Ізраїль
 

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