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АНАЛІТИКА

Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на 42 дні, - Нетаньяху

 

Ізраїль допускає призупинення війни з бойовиками ХАМАС на короткий термін. Але про повне завершення бойових дій поки не йдеться.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на i24.

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", - додав Нетаньяху.

Прем'єр нагадав, що Ізраїль хоче ліквідувати ХАМАС та звільнити всіх заручників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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