У Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці

В італійській Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, ці заходи були запроваджені, щоб обмежити вплив надмірного туризму на італійське місто.

Канали історичного кварталу Венеції роблять місто одним з найбільш відвідуваних місць у Європі.

Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 тисяч осіб, а в 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

На тлі пандемії COVID-19 кількість відвідувачів зменшилася, але очікується, що в найближчі роки вона перевищить допандемічний рівень.

Зміни в туристичних правилах відбулися після того, як минулого року експерти ЮНЕСКО попередили, що Венеція може бути додана до списку об'єктів світової спадщини, що знаходяться в небезпеці, оскільки вплив зміни клімату і масовий туризм загрожують спричинити незворотні зміни в ній.

Культурний орган ООН зрештою не вніс Венецію до списку, визнавши спроби вирішити проблеми острова за допомогою протипаводкової системи та заходів, спрямованих на зменшення впливу масового туризму.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.

А з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю. За перші дні цього експерименту місто заробило майже 1 млн євро.