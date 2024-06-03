Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці

 

В італійській Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, ці заходи були запроваджені, щоб обмежити вплив надмірного туризму на італійське місто.

Канали історичного кварталу Венеції роблять місто одним з найбільш відвідуваних місць у Європі.

Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 тисяч осіб, а в 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

На тлі пандемії COVID-19 кількість відвідувачів зменшилася, але очікується, що в найближчі роки вона перевищить допандемічний рівень.

Зміни в туристичних правилах відбулися після того, як минулого року експерти ЮНЕСКО попередили, що Венеція може бути додана до списку об'єктів світової спадщини, що знаходяться в небезпеці, оскільки вплив зміни клімату і масовий туризм загрожують спричинити незворотні зміни в ній.

Культурний орган ООН зрештою не вніс Венецію до списку, визнавши спроби вирішити проблеми острова за допомогою протипаводкової системи та заходів, спрямованих на зменшення впливу масового туризму.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.

А з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю. За перші дні цього експерименту місто заробило майже 1 млн євро.

Ключові теги: Італія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5373
  0,0372
 0,09
EUR
 1
 43,9850
  0,1679
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4420  0,03 0,07 41,1144  0,02 0,05
EUR 43,8748  0,07 0,15 44,7488  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5000  0,02 0,05 40,5300  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес