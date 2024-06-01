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АНАЛІТИКА

Ізраїль запропонував мирний план по Газі. Байден розкрив його деталі

 

Президент США Джо Байден розкрив основні деталі запропонованої Ізраїлем "дорожньої карти" для припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Bloomberg Джоша Вінгроува.

За словами Байдена, мирний план складається з трьох етапів.

Перший етап тривалістю шість тижнів з "повним і всеосяжним припиненням вогню" включатиме:

* виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази";
* звільнення "певної кількості" заручників, в тому числі жінок, людей похилого віку, поранених (деякі з них - американці);
* звільнення сотень палестинських в'язнів;
* повернення тіл деяких загиблих заручників;
* 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день;
* початок переговорів про другу фазу.

Як розповів американський президент, другий етап включатиме обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій".

При цьому Байден попередив, що є ще багато деталей, які необхідно обговорити.

На третьому етапі розпочнеться відбудова і будуть повернуті останки загиблих заручників.

"ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода - можливість для них довести, що вони справді мають такий намір", - наголосив Байден.

Він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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