Ізраїль запропонував мирний план по Газі. Байден розкрив його деталі

Президент США Джо Байден розкрив основні деталі запропонованої Ізраїлем "дорожньої карти" для припинення вогню у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Bloomberg Джоша Вінгроува.

За словами Байдена, мирний план складається з трьох етапів.

Перший етап тривалістю шість тижнів з "повним і всеосяжним припиненням вогню" включатиме:

* виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази";

* звільнення "певної кількості" заручників, в тому числі жінок, людей похилого віку, поранених (деякі з них - американці);

* звільнення сотень палестинських в'язнів;

* повернення тіл деяких загиблих заручників;

* 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день;

* початок переговорів про другу фазу.

Як розповів американський президент, другий етап включатиме обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій".

При цьому Байден попередив, що є ще багато деталей, які необхідно обговорити.

На третьому етапі розпочнеться відбудова і будуть повернуті останки загиблих заручників.

"ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода - можливість для них довести, що вони справді мають такий намір", - наголосив Байден.

Він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".

