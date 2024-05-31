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Уряд Словенії схвалив визнання Палестини
23:18 30.05.2024 |
Словенський уряд 30 травня ухвалив офіційне рішення про визнання Палестинської держави, яке тепер набуде чинності після схвалення парламентом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство STA, оголосив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.
Як пояснив Голоб після засідання уряду, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді.
Він також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось - зокрема Ізраїлю, - а є закликом до миру, й висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Словенії.
З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.
Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у минулу середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Мальта також зазначила останніми тижнями, що планує визнати Палестину.
У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".
Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
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