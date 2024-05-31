Уряд Словенії схвалив визнання Палестини

Словенський уряд 30 травня ухвалив офіційне рішення про визнання Палестинської держави, яке тепер набуде чинності після схвалення парламентом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство STA, оголосив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Як пояснив Голоб після засідання уряду, визнання Палестинської держави ґрунтуватиметься на кордонах 1967 року або на кордонах, які будуть узгоджені між сторонами в майбутній мирній угоді.

Він також запевнив, що рішення не спрямоване проти когось - зокрема Ізраїлю, - а є закликом до миру, й висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Словенії.

З нагоди ухваленого рішення словенський уряд символічно підняв на будівлі прапор Палестини.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у минулу середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Мальта також зазначила останніми тижнями, що планує визнати Палестину.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.