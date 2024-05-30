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АНАЛІТИКА

Італія ввела нові правила для камер контролю швидкості на дорогах

 

Італія запровадила нові правила використання камер контролю швидкості автомобілів на своїх дорогах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Одна з найсуттєвіших змін у правилах стосується попереджувальних дорожніх знаків. Водії повинні бути заздалегідь повідомлені про радари швидкості як у міських, так і позаміських зонах.

Попередження про камери за межами населених пунктів повинні бути розміщені щонайменше за 1 кілометр до них.

Правила передбачають мінімальну відстань між окремими пристроями, а також те, що камери можуть використовуватися лише при перевищенні певної швидкості, наприклад, коли максимальна швидкість у містах становить 50 кілометрів на годину.

Указ також передбачає 12-місячний перехідний період для адаптації камер контролю швидкості до нових правил.

Міністр транспорту Маттео Сальвіні з ультраправої партії "Ліга" написав на онлайн-платформі X (Twitter), що камери контролю швидкості були створені для забезпечення більшої безпеки та зменшення кількості аварій, але занадто часто їх використовували для заробляння грошей і переслідування громадян.

За оцінками організації із захисту прав споживачів Codacons, на італійських дорогах встановлено близько 11 300 камер контролю швидкості - більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

Іноземні туристи особливо вразливі до цих пасток.

Codacons привітала нові правила, які, за її словами, врятують автомобілістів від потоку штрафів і зупинять зловживання з боку деяких італійських муніципалітетів.

У березні повідомляли про плани Італії відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.
Ключові теги: Італія
 

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