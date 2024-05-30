Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїльська армія встановила контроль над стратегічно важливим коридором уздовж кордону між Єгиптом і Сектором Гази, повідомило агентство Associated Press.

За інформацією його військового джерела, ізраїльська сторона повідомила про це Єгипет. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вважала важливим контроль над цією територією, оскільки, переконана, що під землею є мережа тунелів, якими користувалися хамасівці для контрабанди з Єгипту зброї та інших товарів для угруповання.

"Це означає, що ми можемо контролювати ситуацію і що у нас є можливість перекрити кисень на лінії, яку використовував ХАМАС для поповнення своїх запасів", - заявив співрозмовник агентства.

Associated Press також зазначає, що коридор є частиною великої демілітаризованої зони по обидва боки всього ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою, укладеною в той час, коли Ізраїль контролював Сектор Гази, обидві сторони можуть розміщувати там лише невелику кількість військових або прикордонників.

У ЦАХАЛ також повідомили в середу про знищення значної частини тунелю ХАМАС поблизу Рафаха в південній частині Сектору Гази. За інформацією військових, вони виявили тунельну шахту приблизно за 100 метрів від кордону з Єгиптом. Шахта вела до підземної мережі завдовжки приблизно півтора кілометра, яку, як заявили в ЦАХАЛ, використовували хамасівці, щоб атакувати ізраїльських військових, які діють на території Сектора Гази.

У тунелі військові знайшли зброю, зокрема протитанкові ракети, рушниці, вибухові пристрої. Військові також заявили, що мережа мала кілька розгалужень на різну глибину, і шлях до деяких із них був заблокований протиударними дверима. Також вони виявили кімнати для відпочинку та душові, які використовували бійці ХАМАС.

Раніше в середу голова Ради з національної безпеки Цахі Ханегбі припустив, що операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме ще приблизно сім місяців: доти, доки не буде знищено військове керівництво ХАМАС і дрібніші угруповання.

За даними ООН, бойові дії в Рафаху дотепер призвели до переміщення 1 млн осіб, більшість із яких уже раніше були переміщені з інших частин анклаву. Палестинці повідомляли в середу про важкі бойові зіткнення в різних частинах міста, в центрі і на околицях.