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Ердоган візьме участь у саміті G7 в Італії
23:29 29.05.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.
Про це повідомили в офісі прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні за підсумками її розмови з Ердоганом, пише "Європейська правда".
У телефонній розмові лідери Італії та Туреччини обговорили "стан двосторонніх відносин та основні сценарії розвитку міжнародної кризи", й Мелоні "подякувала співрозмовнику за підтвердження своєї участі" в саміті G7.
Відомо, що також у зустрічі "Групи семи" візьмуть участь голова Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян і Папа Римський Франциск.
За даними ЗМІ, український президент Володимир Зеленський також може відвідати саміт G7, але офіційного підтвердження не було.
На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.
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