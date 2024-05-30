Ердоган візьме участь у саміті G7 в Італії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні за підсумками її розмови з Ердоганом, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові лідери Італії та Туреччини обговорили "стан двосторонніх відносин та основні сценарії розвитку міжнародної кризи", й Мелоні "подякувала співрозмовнику за підтвердження своєї участі" в саміті G7.

Відомо, що також у зустрічі "Групи семи" візьмуть участь голова Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян і Папа Римський Франциск.

За даними ЗМІ, український президент Володимир Зеленський також може відвідати саміт G7, але офіційного підтвердження не було.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.