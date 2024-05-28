Президент Фінляндії допустив визнання Палестинської держави

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив у майбутньому визнання Палестинської держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський президент заявив на пресконференції у Таллінні, його цитує Yle.

За його словами, Фінляндія виступає не на боці Ізраїлю чи Палестини, а на боці миру.

Стубб зазначив, що з цієї причини Палестина поки що не була визнана.

"У якийсь момент ми визнаємо Палестину", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що "Фінляндія не проізраїльська і не пропалестинська".

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

Уряд Словенії у четвер, 30 травня, розгляне питання щодо визнання Палестинської держави. Мальта також зазначила останніми тижнями, що планує визнати Палестину.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.