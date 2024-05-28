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У Норвегії набуло чинності визнання Палестинської держави
09:03 28.05.2024 |
Норвегія у вівторок почала офіційно визнавати незалежну Палестинську державу після відповідного рішення Осло.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
У заяві міністерства закордонних справ країни йдеться, що офіційне визнання Норвегією Палестини як держави набуде чинності у вівторок 28 травня 2024 року.
"Низка інших європейських країн-однодумців також офіційно визнають Палестину в цей же день", - зазначають у повідомленні.
Водночас, за словами глави МЗС Норвегії Еспена Барт Ейде, визнання з боку різних європейських країн саме по собі не є достатнім для забезпечення стійкості Палестинської держави.
Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.
У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".
Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
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