Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль показав європейським послам відео зі звірствами ХАМАС після рішення визнати Палестину

 

Послам Іспанії, Ірландії та Норвегії, чиї країни вирішили визнати Палестинську державу, в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю показали відео викрадення ізраїльських солдаток терористами ХАМАС під час нападу в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ynet.

Під час виклику послів трьох європейських держав генеральний директор МЗС Ізраїлю Яків Блітштейн показав відео викрадення жінок ХАМАС (інших подробиць не розкривається) та висловив їм демарш.

"Ваше визнання палестинської держави не приносить миру. Воно посилює ХАМАС і ускладнює зусилля зі звільнення заручників", - заявив ізраїльський дипломат. Він також попередив послів про наслідки для дипломатичних відносин між Ізраїлем і трьома країнами.

Після зустрічі міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "Іспанія, Норвегія та Ірландія обрали сторону вбивць і ґвалтівників з ХАМАС". "Ізраїль не буде мовчати - будуть серйозні наслідки", - прокоментував він.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
Ключові теги: Ізраїль, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес