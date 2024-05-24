Ізраїль показав європейським послам відео зі звірствами ХАМАС після рішення визнати Палестину

Послам Іспанії, Ірландії та Норвегії, чиї країни вирішили визнати Палестинську державу, в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю показали відео викрадення ізраїльських солдаток терористами ХАМАС під час нападу в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ynet.

Під час виклику послів трьох європейських держав генеральний директор МЗС Ізраїлю Яків Блітштейн показав відео викрадення жінок ХАМАС (інших подробиць не розкривається) та висловив їм демарш.

"Ваше визнання палестинської держави не приносить миру. Воно посилює ХАМАС і ускладнює зусилля зі звільнення заручників", - заявив ізраїльський дипломат. Він також попередив послів про наслідки для дипломатичних відносин між Ізраїлем і трьома країнами.

Після зустрічі міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "Іспанія, Норвегія та Ірландія обрали сторону вбивць і ґвалтівників з ХАМАС". "Ізраїль не буде мовчати - будуть серйозні наслідки", - прокоментував він.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.