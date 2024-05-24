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Греція та Польща попросили Євросоюз створити спільний щит ППО
23:08 23.05.2024 |
Прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке ознайомилося з відповідним листом очільників урядів обох країн.
Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн у X (Twitter), коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.
"Нам потрібно менше фрагментації та спільні проєкти. Наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований прем'єрами Міцотакісом та Туском", - наголосила вона.
За словами джерела, Міцотакіс і Туск попросили обговорити це питання на наступному саміті ЄС наприкінці червня, а сам лист про це надіслали фон дер Ляєн у четвер.
Прем'єри пропонують створити комплексну систему ППО, яка була б здатна захистити спільний повітряний простір ЄС від таких загроз, як літаки, ракети й дрони, йдеться в листі, на яке посилається агентство.
Як додають Міцотакіс і Туск, зазначає Bloomberg, розробка й фінансування великого об'єднаного європейського оборонного проєкту на європейському рівні дасть чіткий сигнал про те, що Європа об'єднана та рішуче налаштована діяти в інтересах самооборони.
Згідно з публікацією, прем'єри вказують, що європейський щит ППО також матиме значний мультиплікативний ефект, адже сприятиме модернізації європейської оборонної та безпекової галузі, а також значно вищому рівню співпраці та спільних проєктів.
Міцотакіс підняв ідею конкретної європейської оборонної ініціативи під час зустрічі з Туском у Польщі у квітні, повідомив агентству речник грецького уряду, який також підтвердив зміст листа.
Раніше Туск анонсував угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою Польща зможе залучити до 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.
Перед цим президент Польщі Анджей Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі європейської протиповітряної оборони "Небесний щит", називаючи її "німецьким бізнес-проєктом".
Туск на це відповів, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.
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