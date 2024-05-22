У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок

У квітні загальна кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в ЄС склала 913 995 одиниць, причому частка бензинових та дизельних авто продовжує зменшуватися.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА.

У порівнянні з минулим роком квітневий ринок нових легковиків у ЄС зріс на 13,7%.

Відбулось це завдяки значному зростанню на всіх основних ринках блоку: Іспанія (+23,1%), Німеччина (+19,8%), Франція (+10,9%) та Італії (+7,7%).

"Найбільш популярними в ЄС залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. Вони охопили 36% квітневого ринку нових легковиків. Однак це на 2 відсоткових пункти менше, ніж торік", - йдеться в повідомленні.

Водночас частка гібридів зросла з 25% до 29 %. Перевагу дизельним авто віддали 13% споживачів, проти 14,7% торік. А частка електромобілів майже не змінилась - 12%.

За підсумками перших чотирьох місяців року ринок нових легкових авто у ЄС зріс на 6,6%, досягнувши майже 3,7 млн одиниць.