Франція заявила, що умови для визнання Палестинської держави ще не виконані

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що умови для офіційного визнання Палестини як держави ще не виконані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Його заяві передувало оголошення деяких європейських держав про такий крок в надії, що це допоможе принести мир на Близький Схід.

"Франція не вважає, що вже виконані умови для того, щоб це рішення мало реальний вплив на цей процес", - зазначив Сежурне.

За його словами, це не просто символічне питання або "питання політичного позиціювання", а дипломатичний інструмент на службі розв'язання проблеми двох держав, що могли б жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці.

Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що вони планують визнати Палестину, стверджуючи, що рішення про дві держави є важливим для тривалого миру в регіоні.

Водночас Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій" у середу через рішення двох країн визнати Палестинську державу.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що викликає послів Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.