Топкомандувач Швеції побоюється, що Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

Про це він сказав в інтерв'ю RND, передає "Європейська правда".

Мікаель Бюден зазначив, що той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. За його словами, Путін хоче дістати контроль над Готландом.

"Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна - отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", - сказав командувач.

Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

"Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО", - наголосив він.

Головнокомандувач підкреслив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд.

Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", - пояснив він.

За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", - додав Бюден.

Напередодні стало відомо, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Нагадаємо, Естонія вирішила забудувати ділянки, які раніше планувала віддати Росії для розмежування кордону.

А Латвія обладнала морський кордон новою системою відеоспостереження за 1,2 млн євро.