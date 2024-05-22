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Топкомандувач Швеції побоюється, що Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем
09:19 22.05.2024 |
Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.
Про це він сказав в інтерв'ю RND, передає "Європейська правда".
Мікаель Бюден зазначив, що той хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. За його словами, Путін хоче дістати контроль над Готландом.
"Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна - отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", - сказав командувач.
Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.
"Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО", - наголосив він.
Головнокомандувач підкреслив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.
"Були часи, коли ми скоротили нашу військову присутність на Готланді до того, що у нас там був лише добровольчий підрозділ Національної гвардії. Ці мирні часи минули. Війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і нам довелося масово озброїти Готланд.
Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", - пояснив він.
За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.
"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.
Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", - додав Бюден.
Напередодні стало відомо, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
Нагадаємо, Естонія вирішила забудувати ділянки, які раніше планувала віддати Росії для розмежування кордону.
А Латвія обладнала морський кордон новою системою відеоспостереження за 1,2 млн євро.
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