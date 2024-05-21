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Байдена обурило клопотання щодо арешту урядовців Ізраїлю
23:52 20.05.2024 |
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони країни Йоава Галанта.
"І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, немає рівнозначності - жодної - між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди підтримуватимемо Ізраїль у протидії загрозам його безпеці", - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій у понеділок, 20 травня, на сайті Білого дому.
Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу
Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив про клопотання щодо видачі ордерів на арешт низки лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю. На підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.
Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.
Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
Клопотання критикують і Ізраїль, і ХАМАС
В Ізраїлі вже різко розкритикували оголошені клопотання Хана. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив про намір закликати своїх колег з провідних країн ігнорувати такі ордени, якщо вони будуть видані.
Представники ХАМАСу теж розкритикували клопотання Хана про арешт кількох керівників угруповання, визнаного в США і ЄС терористичним.
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