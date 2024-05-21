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Прокурор МКС просить видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАС за воєнні злочини
16:33 20.05.2024 |
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просить палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.
Про це йдеться у заяві Хана, оприлюдненій на сайті суду 20 травня, пише "Європейська правда".
Хан заявив, що на підставі доказів, зібраних його офісом, у нього є підстави вважати винними у воєнних злочинах на території Ізраїлю та в секторі Гази у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року Ях'я Сінвара, голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в секторі Гази, Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі, головнокомандувача військового крила ХАМАС, та Ісмаїла Ханію, голову політичного бюро ХАМАС.
Ці злочини включають винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув'язнення.
Також Хан заявив про зібрані докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.
Ці звинувачення включають спричинення масового знищення, спричинення голоду як методу ведення війни, включаючи відмову в наданні гуманітарної допомоги, навмисне націлювання на цивільне населення в конфлікті.
Тепер колегія суддів МКС розгляне клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт.
Ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.
Якщо МКС видасть ордер на арешт Нетаньягу, це рішення помістить його в компанію глави Росії Владіміра Путіна, щодо якого суд видав ордер на арешт за злочини, скоєні в Україні.
Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".
ЗМІ стверджували, що в Конгресі США готують "помсту" МКС у разі, якщо ордери все ж будуть видані.
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