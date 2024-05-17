Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю

Палата представників Конгресу США схвалила в четвер законопроєкт, що скасовує рішення президента Джо Байдена призупинити постачання деяких видів зброї Ізраїлю, повідомляє The Hill.

"За" законопроєкт проголосувало 224 законодавці, "проти" висловилися 187.

Законопроєкт не дасть змоги президенту зупиняти або скасовувати постачання зброї зі США до Ізраїлю, які були схвалені Конгресом. Усе озброєння мають доправити в Ізраїль протягом 15 днів із моменту набуття законопроєктом чинності.

Очікується, що законопроєкт не отримає схвалення в сенаті, контрольованому демократами, де партійні лідери обіцяють взагалі не розглядати його.

Білий дім також заявив, що Байден накладе вето на законопроєкт, якщо Конгрес його ухвалить.

Республіканці презентували свій законопроєкт після того, як президент США попередив, що відмовиться від постачань Ізраїлю деяких видів наступальних озброєнь, якщо ізраїльські військові розпочнуть операцію в Рафаху в Секторі Гази.

"Я ясно дав зрозуміти, що якщо ізраїльтяни ввійдуть у Рафах, то я не буду (...) передавати ту зброю, яку вони історично використовували для таких операцій у Рафаху, інших містах, для вирішення таких проблем", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Глава Білого дому наголосив, що масштабна ізраїльська операція в Рафаху - "це абсолютно неправильно".

"Ми не будемо поставляти для цього зброю, артилерійські боєприпаси", - додав він.

При цьому американський президент пообіцяв, що США в будь-якому разі продовжать передавати все необхідне для ізраїльської системи ППО.

Раніше шеф Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США призупинили передання Ізраїлю партії боєприпасів.

Як уточнив представник міноборони США Патрік Райдер, зупинення пов'язане із ситуацією в Рафаху в Секторі Гази.

"Ми призупинили передачу поставок озброєння, які включають 1,8 тис. бомб вагою 2000 фунтів (908 кг), а також 1,7 тис. бомб вагою 500 фунтів (приблизно 226 кг)", - заявив Райдер.

Рафах - останній великий населений пункт у Секторі Гази, в якому Ізраїль не проводив великих операцій проти воєнізованих палестинських угруповань. Ситуація ускладнюється тим, що саме в Рафаху скупчилися численні переміщені особи з інших районів Сектору Гази.