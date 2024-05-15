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ЄС попередив Ізраїль, що продовженя операції в Рафаху неминуче призведе до погіршення відносин
13:57 15.05.2024 |
Європейський Союз закликав Ізраїль негайно припинити військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у місті Рафах, що в секторі Гази.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".
У своїй заяві Євросоюз закликав Ізраїль утриматися від подальшого загострення "й без того жахливої гуманітарної ситуації в Газі" та знову відкрити КПП Рафах.
"Якщо Ізраїль продовжить свою військову операцію в Рафаху, це неминуче призведе до значного погіршення відносин ЄС з Ізраїлем", - йдеться в повідомленні.
ЄС зазначив, що ця операція ще більше порушує розподіл гуманітарної допомоги в Газі та призводить до збільшення внутрішнього переміщення, загрози голоду й людських страждань.
"Хоча ЄС визнає право Ізраїлю на самооборону, Ізраїль повинен робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права та забезпечувати безпеку цивільного населення", - йдеться в заяві.
Євросоюз вказав, що згідно з міжнародним гуманітарним правом Ізраїль повинен дозволити та сприяти безперешкодному проходженню гуманітарної допомоги для цивільного населення.
Водночас Брюссель також засудив напад ХАМАС на контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, який ще більше ускладнив доставку гуманітарної допомоги в Газу.
"Ми закликаємо всі сторони подвоїти свої зусилля для досягнення негайного припинення вогню та безумовного звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС", - наголосив ЄС.
Раніше федеральний канцлер Олаф Шольц застеріг ізраїльський уряд від наземної операції у місті Рафах.
Перед цим Міністерство оборони США 8 травня підтвердило, що Вашингтон поставив на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.
Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.
Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.
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