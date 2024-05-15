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АНАЛІТИКА

Байден вирішив надати Ізраїлю зброї і боєприпасів на 1 млрд доларів, - AP

 

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила ключовим законодавцям Конгресу, що надсилає до Ізраїлю новий пакет зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Офіційного оголошення про передачу озброєння ще не було, тому помічники Конгресу повідомили про це агентству на умовах анонімності.

За їхніми словами, пакет включає близько 700 млн доларів на танкові боєприпаси, 500 млн доларів на тактичні машини та 60 млн доларів на мінометні снаряди.

Коли саме буде відправлено зброю, поки що невідомо.

Перша поставка після ембарго на бомби

Це буде першою поставкою зброї до Ізраїлю після того, як адміністрація Байдена призупинила передачу 3500 бомб на початку місяця. Таке рішення було прийнято для того, щоб утримати Ізраїль від використання бомб у його наступі на місто Рафах на півдні Гази.

Reuters 10 травня повідомив, що, попри затримку однієї партії бомб, Ізраїль продовжує отримувати інші види американських озброєнь на мільярди доларів.

Операція Ізраїлю в Рафаху

Вчора, 14 травня, повідомлялося, що ізраїльські танки прорвалися через шосе до Рафаху. В результаті закрився основний пункт перетину кордону для надання гуманітарної допомоги, що погіршує і без того важку ситуацію у місті.

Ізраїль також посилив повітряні та наземні бомбардування східних районів міста, внаслідок чого загинули люди в одному з будинків у кварталі Бразилія.

Також бої тривають на півночі Сектора Газа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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