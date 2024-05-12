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АНАЛІТИКА

Генасамблея ООН схвалила резолюцію, що надає Палестині нові права та відновлює її заявку на членство в ООН

 

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю з великою перевагою проголосувала за надання нових "прав та привілеїв" Палестині та закликала Раду Безпеки переглянути прохання Палестини стати 194-м членом Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Associated Press.

ООН схвалила резолюцію, підготовлену арабами та палестинцями, 143 голосами проти 9 при 25 утриманих. Проти нього проголосували США, а також Ізраїль, Аргентина, Чехія, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау та Папуа-Нова Гвінея.

Як повідомляє AP, голосування відбило "широку глобальну підтримку" повноправного членства Палестини в ООН, при цьому багато країн висловили "обурення зростанням числа загиблих" у Газі та "побоювання великого ізраїльського наступу в Рафасі", південному місті, де близько 1,3 мільйона палестинців шукали притулку.

Хоча п'ятнична резолюція дає Палестині деякі нові права та привілеї, вона підтверджує, що вона залишається державою-спостерігачем, яка не є членом ООН, без повного членства в ООН та права голосу в Генеральній Асамблеї або на будь-якій з її конференцій. США ясно дали зрозуміти, що вони блокуватимуть палестинське членство та державність доти, доки прямі переговори з Ізраїлем не вирішать ключові питання, включаючи "безпеку, кордони та майбутнє Єрусалима", і не приведуть до рішення про створення двох держав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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