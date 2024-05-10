У Пентагоні уточнили, поставки якої зброї Ізраїлю призупинили

У Пентагоні розповіли, що на тлі підготовки Ізраїлю до наземної операції в місті Рафах США призупинили постачання йому партії з 3500 тисяч бомб різної ваги.

Про це під час брифінгу розповів речник Пентагону Пат Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, партія, постачання якої призупинили, складалась з 1800 бомб вагою 2000 фунтів (понад 900 кг) і 1700 бомб вагою 500 фунтів (майже 230 кг).

"Ми ще не прийняли остаточного рішення щодо того, як вчинити з цією поставкою, і, знаєте, я не збираюся вдаватися в припущення", - зазначив Райдер.

Він додав, що США "висловили свою думку щодо Рафаха і будь-яких наземних операцій там".

Водночас представник Пентагону додав, що США надалі будуть стояти з Ізраїлем, "коли йдеться про його оборону".

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.