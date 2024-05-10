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Словенія розпочала процедуру визнання Палестинської держави
10:26 10.05.2024 |
Уряд Словенії 9 травня ухвалив постанову про визнання Палестинської держави, яка тепер буде скерована до парламенту на затвердження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Svet24.
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон сказала на пресконференції, що крок уряду "надсилає чіткий сигнал про необхідність миру на Близькому Сході і рішення про дві держави для Ізраїлю і Палестини".
Файон уточнила, що Словенія має намір визнати Палестину в кордонах 1967 року, тобто разом із сектором Гази, Західним берегом річки Йордан і Східним Єрусалимом, і наголосила, що Любляна цим актом не визнає терористичну організацію ХАМАС.
Після рішення словенського уряду акт визнання повинен бути схвалений парламентським комітетом у закордонних справах і, зрештою, самим парламентом простою більшістю голосів.
Голова МЗС Словенії анонсувала, що уряд направить своє рішення до Національних зборів до 13 червня.
ЗМІ раніше повідомляли, що Ірландія, Іспанія та низка інших країн-членів Євросоюзу розглядають можливість визнання Палестинської держави 21 травня.
Перед цим стало відомо, що Норвегія готова до визнання Палестинської держави, але наразі невідомі можливі терміни ухвалення такого рішення.
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