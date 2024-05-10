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АНАЛІТИКА

Попри ембарго на бомби, Ізраїль отримує багато іншої зброї від США, - Reuters

 

Незважаючи на затримку адміністрацією президента США однієї партії бомб, Ізраїль продовжує отримувати інші види американських озброєнь на мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Член сенатського комітету з міжнародних відносин, республіканець Джим Ріш зазначив, що попри відмову США передати бомби на десятки мільйонів доларів, до Ізраїлю має надійти широкий спектр іншого військового обладнання. Серед них - боєприпаси спільного прямого удару (JDAMS), які перетворюють "глухі" бомби на високоточну зброю, а також танкові снаряди, міномети і броньовані тактичні машини.

За словами Ріша, ці боєприпаси не просуваються через процес затвердження так швидко, як мали б. Він зазначив, що деякі з них перебувають у роботі з грудня, в той час як допомога Ізраїлю, як правило, проходить через процес розгляду впродовж декількох тижнів.

Тим часом Грегорі Мікс, - провідний демократ в Комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США, - призупинив передачу Ізраїлю пакету озброєнь вартістю 18 млрд доларів, який вміщує десятки літаків F-15 компанії Boeing Co. Наразі він чекає на додаткову інформацію про те, як саме Ізраїль буде їх використовувати.

Ріш і Мікс - двоє з чотирьох американських законодавців, які розглядають великі угоди з продажу зброї за кордон. На такі дії в Конгресі уповноважені голова і член Комітету в закордонних справах Сенату, а також голова і член Комітету в закордонних справах Палати представників.

Жодна з цих угод не є частиною пакету витрат, підписаного Байденом у квітні, що передбачає 26 млрд доларів на підтримку Ізраїлю та надання гуманітарної допомоги.

Сенатор Кріс Мерфі, - голова підкомітету з міжнародних відносин на Близькому Сході від Демократичної партії, - висловив агентству Reuters занепокоєння щодо подальшої долі Рафаху.

"Я не думаю, що в наших стратегічних або моральних інтересах допомагати Ізраїлю проводити кампанію в Рафаху, яка, ймовірно, призведе до загибелі тисяч невинних цивільних осіб і навряд чи суттєво вплине на довгострокову силу ХАМАС", - сказав він.

Проблеми з поставкою американської зброї в Ізраїль

Армія оборони Ізраїлю планує розпочати воєнну операцію на теренах міста Рафах у південній частині Сектора Газа, щоб остаточно перемогти терористів ісламського руху ХАМАС. Ізраїльські військові уже зробили перші кроки до цього.

Лідери США та низки країн Європи засудили ці плани через побоювання великої кількості жертв серед цивільних жителів міста.

Днями США припинили передачу Ізраїлю партії бомб, які його армія може використати для ударів по Рафаху.

Джо Байден також анонсував призупинення поставок інших видів зброї для Ізраїля, якщо ЦАХАЛ розпочне операцію в Рафаху.

Водночас, Ізраїль заявив про готовність продовжувати бойові дії у Секторі Газа навіть без підтримки західних союзників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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