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АНАЛІТИКА

В Італії публічно визнали, що мають вимогу до Косова для його вступу до Ради Європи

 

Італійський посол у Сербії Лука Горі заявив, що для членства Косова у Раді Європи "ще не настав час" і для цього потрібно виконати умову про створення Асоціації сербських муніципалітетів.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить N1.

Посол Горі зазначив, що Рим виступатиме за відкладання вступу Косова до Ради Європи, оскільки вважає, що створення Асоціації сербських муніципалітетів є ключовим елементом нормалізації відносин між Белградом і Приштиною.

"Якщо у досягненні цієї мети немає суттєвого прогресу, то ще не час ставити питання про вступ Косова до Ради Європи... Це позиція, яку Італія зайняла разом із Францією, Німеччиною та іншими країнами ЄС, і цього ми намагаємося досягти у Страсбурзі", - зазначив посол.

"Ми намагаємося підштовхнути владу Косова до зрушень у питанні Асоціації, але поки не бачили ніякого прогресу", - додав посол.

До цього перелік країн, які тиснуть на Косово, називали лише неофіційно і безпосередньо згадували лише Францію та Німеччину.

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті публічно казав про тиск партнерів та розкритикував вимогу, стверджуючи, що вона не має нічого спільного із членством у Раді Європи.

Нагадаємо, 16 квітня Парламентська асамблея РЄ більшістю голосів схвалила доповідь про відповідність Косова критеріям членства в цій організації.

Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів Ради Європи двома третинами голосів. Його засідання відбудеться у Страсбурзі 16 травня.

Сербія погрожувала виходом з Ради Європи, якщо туди приймуть Косово.

 

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