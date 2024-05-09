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Байден пригрозив зупинити військову допомогу Ізраїлю у разі входу військ на південь Гази
09:52 09.05.2024 |
Президент США Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Байден вперше публічно заявив, що США не постачатимуть Ізраїлю зброю, якщо його сили всупереч закликам продовжать операцію і зайдуть у місто Рафах на півдні сектора Гази, куди з'їхалися цивільні з північної частини сектора Гази, рятуючись від бойових дій.
"Я чітко сказав, що якщо вони зайдуть у Рафах (...) - я не постачатиму зброю", - сказав президент США.
Він також визнав, що надана раніше Ізраїлю зброя спричиняла загибель цивільних у секторі Гази протягом попередніх місяців операції Ізраїлю проти угруповання Хамас.
В Ізраїлі наполягають, що повинні зайти у місто, тому що там одночасно з цивільними перебувають тисячі бойовиків ХАМАС.
Ізраїльська армія продовжує завдавати удари у південній частині сектора Гази та у вівторок зайняла пункт пропуску на кордоні з Єгиптом.
Джо Байден перебуває під тиском частини демократів та протестів в університетських містечках у США, дії у питанні підтримки Ізраїлю і вирішення кризи на Близькому Сході можуть впливати на його шанси переобратися.
Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.
Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.
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