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Венеція заробила майже 1 млн євро за перші дні експерименту з платним входом
16:34 07.05.2024 |
Нещодавно запроваджений експеримент із платою за вхід для одноденних туристів у Венецію приніс місту 975 тисяч євро доходу за 11 днів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.
У понеділок місто повідомило про продаж понад 195 тисяч квитків, що трохи перевищило очікування. Плата за вхід, введена вперше з 25 квітня по 5 травня, стягується за стандартною оплатою 5 євро.
Відтепер плату за вхід будуть стягувати майже в усі суботи та неділі до середини липня, а потім місто проведе оцінку того, що робити далі з експериментом.
Як правило, відвідувачі протягом дня з 8:30 до 16:00 повинні сплатити комісію та отримати QR-код, який є підтвердженням оплати. Невиконання цього правила може призвести до штрафу в розмірі до 300 євро.
Від сплати збору звільняються місцеві жителі, туристи, які залишаються у Венеції на ніч, студенти та діти до 14 років.
З приблизно 15 мільйонами відвідувачів на рік італійське місто-лагуна є одним із найбільш відвідуваних туристичних напрямків у світі.
Масовий туризм приносить великі гроші венеційській економіці, але величезні натовпи людей також завдають місту багато проблем. Інколи майже неможливо пройти вузькими вуличками навколо площі Сан-Марко та мосту Ріальто - двох найпопулярніших пам'яток для туристів.
Залишається незрозумілим, чи Венеція збереже плату після тестової фази. Якщо керівництво міста вирішить залишити цю політику, плата буде спрямована на утримання доріг, каналів і будівель.
Однак на цей момент витрати на запровадження збору та встановлення квиткової системи все ще вищі за дохід від зборів.
Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.
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