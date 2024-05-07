Наступ на Рафах. Ізраїль тисне на ХАМАС для досягнення угоди щодо заручників, - CNN

Обмежена операція Ізраїлю в Рафасі покликана чинити тиск на ХАМАС, щоб змусити його погодитися на припинення вогню і угоду, що веде до звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела видання, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, що відбулася в понеділок.

Джерело, знайоме з планами Ізраїлю, охарактеризувало операцію як "дуже обмежену" і сказало, що це не масштабніше вторгнення в Рафах, про яке Ізраїль публічно заявляв упродовж кількох тижнів.

Наступ на Рафах

Ізраїльські війська почали наземний наступ на блоковане місто Рафах на півдні Сектора Гази. ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа і Єгиптом.

Частина КПП з боку Гази, розташована за 3,5 км від єгипетської території, повністю контролюється ізраїльською армією.

До цього ізраїльська армія поширювала листівки і розсилала текстові повідомлення, які наказували палестинцям евакуюватися зі східної частини Рафаха.

Днем раніше, за даними джерел Axios, США припинили постачання боєприпасів ізраїльській армії і спробували затримати ізраїльський наступ у Рафасі.