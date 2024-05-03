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АНАЛІТИКА

Туреччина призупинила будь-яку торгівлю з Ізраїлем через ситуацію у Секторі Газа

 

Туреччина підтвердила, що припинить всю торгівлю з Ізраїлем доти, доки країна не забезпечить безперебійний потік гуманітарної допомоги в Газу, повідомляє Bloomberg.

Туреччина вирішила розширити введені минулого місяця обмеження на деякі види турецького експорту до Ізраїлю через "посилення гуманітарної трагедії в Палестині", йдеться в заяві Міністерства торгівлі.

"Розпочався другий етап заходів, ухвалених на державному рівні, а експортно-імпортні операції, пов'язані з Ізраїлем, були припинені, щоб охопити всю продукцію. Туреччина буде твердо і рішуче здійснювати ці нові заходи доти, доки уряд Ізраїлю не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", - ідеться в заяві.

Зазначається, що цей крок посилює і без того високу напруженість між колись близькими союзниками. Оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган посилює критику єврейської держави і намагається консолідувати підтримку серед консервативних виборців у країні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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