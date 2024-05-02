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АНАЛІТИКА

Президентка Грузії закликала не провокувати силовиків

 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала протестувальників проти закону про "іноагентів" не провокувати силовиків, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Залиште в спокої двері парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон уже ухвалений в другому читанні, і наша боротьба - це вже практично не цей закон, наша боротьба - це вибори і скасування всіх законів, які нещодавно були ухвалені урядом і які відводять нас від європейського шляху", - сказала Зурабішвілі 1 травня у відеозверненні до мітингувальників.

В інтерв'ю британському мовнику Sky News 2 травня Зурабішвілі знову заявила, що основна боротьба за проєвропейський вибір країни відбудеться на виборах у жовтні наступного року.

"Проблема набагато серйозніша, ніж цей законопроєкт. Я накладу вето, і він буде відкладений. Головне питання полягає в тому, що станеться на виборах, які відбудуться в жовтні. Ухвалено безліч законопроєктів, які показують, що правляча партія намагається наблизити Грузію до Росії. Це те, чого переважна більшість населення Грузії - 80% - уже 30 років говорить, що не бажає", - сказала вона.

Госпіталізовані демонстранти і "червоний рівень" небезпеки

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я Грузії, 1 травня на протестах у Тбілісі госпіталізували вісьмох демонстрантів, десяткам надали допомогу на місці.

У парламенті Грузії ввели "червоний рівень" небезпеки: згідно з розпорядженням спікера, всі зобов'язані покинути будівлю, виняток - "для осіб, які будуть визначені главою адміністрації парламенту для запобігання загрозам".

У заяві не уточнюється, як довго діятиме це обмеження. До цього в парламенті діяв "жовтий рівень", під час якого в будівлю не пускали журналістів.

Протести в Тбілісі проти закону про "іноагентів"

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"- аналог російського закону про "іноагентів". Він зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси. Правляча партія "Грузинська мрія" планує остаточно схвалити закон за два тижні.

Силовики розігнали протестпроти цього рішення, застосувавши сльозогінний газ і водомети. Європейський Союз засудив насильство проти мітингувальників і закликав владу Грузії відкликати законопроєкт, погрожуючи, що його ухвалення поставить під загрозу подальший європейський шлях країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Греція
 

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