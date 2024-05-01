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Блінкен зустрівся з президентом Ізраїлю в межах зусиль США щодо припинення вогню в Газі
13:41 01.05.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Тель-Авіві в середу вранці на початку нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню в Газі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Держсекретар США розпочав у середу серію зустрічей з ізраїльськими лідерами, обговорюючи шляхи доставки гуманітарної допомоги в Газу, водночас неодноразово закликаючи палестинських бойовиків ХАМАС прийняти пропозицію про угоду, яка дозволить звільнити заручників та досягти припинення вогню.
"Ми сповнені рішучості домогтися припинення вогню, яке поверне заручників додому, і домогтися цього зараз. І єдина причина, чому цього не вдасться досягти - це ХАМАС", - сказав Блінкен.
За його словами, така пропозиція вже є на столі. Він додав, що "час для цього настав", та немає "жодних відстрочок та виправдань".
"Водночас, навіть якщо ми працюємо з невпинною рішучістю, щоб домогтися припинення вогню, яке поверне заручників додому, ми також маємо бути зосереджені на людях в Газі, які страждають під перехресним вогнем з боку ХАМАС, і тому зосереджені на наданні їм необхідної допомоги - їжі, медикаментів, води, притулку", - зазначив Блінкен.
Він сказав, що планує обговорити ці питання з Герцогом. Пізніше в Єрусалимі в нього запланована зустріч з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах проти іншого терористичного угруповання ХАМАС, якого також підтримує Іран.
Водночас президент США Джо Байден назвав помилкою підхід прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир'я.
Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.
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