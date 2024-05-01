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Стали відомі перші деталі про наслідки атаки на НПЗ у Рязані
12:57 01.05.2024 |
Під час атаки на нафтопереробний завод у Рязані (Росія) у середу, 1 травня, горіла установка первинної переробки нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
"Сьогодні вночі, 1 травня, безпілотники атакували НПЗ у Рязані", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється в Telegram-каналі, один безпілотник упав на території заводу, внаслідок чого спалахнула ЕЛОУ-АВТ - встановлення первинної переробки нафти.
Нібито, після атаки постраждалих немає.
Атака на Рязанський НПЗ
В ніч на 1 травня безпілотник атакував Рязанську область, через влучання загорівся Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ).
Пізніше внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.
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