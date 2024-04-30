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Ізраїль планує повністю відмовитися від систем Patriot, - Times of Israel
22:50 30.04.2024 |
Повітряні сили Ізраїлю планують попрощатися зі своїми застарілими ЗРК Patriot. У найближчі місяці батареї замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як повідомляє видання, у лютому армія Ізраїлю оголосила, що перебуває у процесі закриття кількох систем Patriot. Комплекси будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.
Виведені з експлуатації батареї будуть замінені на більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема, систему David's Sling ("Праща Давида") та відомий "Залізний купол".
Батареї Patriot успішно спрацювали проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в тому ж році, але вперше здійснила перехоплення лише у 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.
Протягом наступного десятиліття система перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю у 2014 і 2018 роках.
На тлі війни, що триває в секторі Газа, Patriot використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації. Тепер цю систему буде замінено більш досконалими системами протиповітряної оборони.
Найнижчим рівнем ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної оборони є "Залізний купол" малого радіусу дії, який з 2011 року збив десятки тисяч ракет, мінометів і безпілотників, запущених по Ізраїлю.
Середній рівень - система "Праща Давида", яка призначена для збивання снарядів середньої дальності.
Найбільш далекобійними є системи "Стріла", призначені для перехоплення великих балістичних ракет.
Видання наголошує, що "наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет".
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