Блінкен обговорив створення Палестинської держави з арабськими країнами

Держсекретар США під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипту та Йорданії, а також з генеральним секретарем Організації визволення Палестини Хусейном Аль-Шейхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Держсекретар підтвердив підтримку Сполученими Штатами зусиль, спрямованих на досягнення тривалого миру в регіоні, зокрема шляхом створення Палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

"Вони обговорили важливість постійного збільшення гуманітарної допомоги для подолання жахливої ситуації в Газі", - йдеться в повідомленні.

Блінкен також наголосив на необхідності негайного припинення вогню в Газі та звільнення решти заручників, яких утримує терористичне угруповання ХАМАС, зазначив Міллер.

"Він також підкреслив важливість регіональної координації для запобігання поширенню конфлікту", - йдеться в заяві.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що уряд Іспанії на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом у найближчі тижні ухвалить рішення щодо визнання палестинської держави незалежно від того, чи приєднаються до кроку Мадрида інші країни ЄС.

Раніше Санчес заявляв, що це відбудеться до кінця поточного шестимісячного періоду, тобто до липня. Та за словами джерел, цей крок "буде прийнятий протягом тижнів, а не місяців".

Перед цим стало відомо, що Норвегія готова до визнання палестинської держави, але наразі невідомі можливі терміни ухвалення такого рішення.