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Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ
08:43 29.04.2024 |
В уряді Італії заявили, що країна відмовилась від російського природного газу і не матиме жодних проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, якого цитує Politico.
На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Але вона виявилася напрочуд швидкою і гнучкою в диверсифікації поставок, побудувавши трубопровід з Алжиру і збільшивши можливості імпорту СПГ.
За офіційними даними, минулого року поставки з Росії становили менше 5% від загального обсягу імпорту газу в Італії, порівняно з 43% у 2020 році.
"Італія зараз перебуває в такому стані, що може навіть повністю обійтися без російського газу", - сказав міністр.
Пікетто-Фратін вказав, що Італія має достатні запаси газу, "щоб бути спокійними".
Тому, за його словами, Італія "не має причин виступати проти процесу запровадження нових санкцій" щодо російського СПГ.
Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що у новому пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту".
Перед цим віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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