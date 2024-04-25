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АНАЛІТИКА

У Венеції почав працювати експеримент з платою за одноденний візит до міста

У Венеції почав працювати експеримент з платою за одноденний візит до міста

 

З 25 квітня у Венеції, одному з найпопулярніших туристичних міст планети, почав працювати експеримент зі стягуванням плати з туристів за одноденний візит до міста.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

У четвер Венеція перший раз почала стягувати 5 євро за в'їзд до міста туристів, які прибувають туди на одноденну екскурсію і не залишаються на ніч. Платний в'їзд до Венеції діятиме у період з 8:30 до 16:00.

Цей проєкт задумали та анонсували завчасно у сподіванні зменшити натовпи туристів у пікові дні і зробити ситуацію більш стерпною і для містян, і для відвідувачів.

На вокзалах Венеції з'явилися великі табло з позначенням дат на найближчі місяці, коли перебування у місті буде платним, та нові окремі виходи в місто для туристів і для тих, хто проживає, вчиться або працює у Венеції. Біля них чергують співробітники, які попереджають відвідувачів про нові правила та допомагають завантажити QR-код для купівлі квитка.

За відсутність оплаченого квитка загрожує штраф від 50 євро.

За новою схемою завчасно придбали денні квитки на в'їзд вже близько 6 тисяч людей.

Минулого року міська влада Венеції нарахувала близько 4,6 млн туристів, які зупинялися у готелях. Це все ще на 16% менше, ніж у період до пандемії коронавірусу. Точну кількість туристів, які загалом відвідали місто за день чи рік, досі було неможливо підрахувати. На основі даних про мобільні телефони, присутні у місті, припускають, що це 25-30 млн людей на рік.

У мерії кажуть, що туристи стають проблемою для повсякденного життя міста, коли це понад 30-40 тисяч осіб на день.

Серед мешканців Венеції ставлення до нових правил неоднозначне - деякі сумніваються, що додаткова оплата за в'їзд зменшить потік туристів, тоді як інші акцентують, що це сумнівно законно, оскільки конституція Італії гарантує свободу пересування по території країни, а туристичний збір стосується у тому числі італійців.

Також Венеція планувала встановити обмеження на кількість людей у туристичних групах.
Ключові теги: Італія
 

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