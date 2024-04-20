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Ізраїль ударив по Ірану трьома ракетами: ABC News дізналося, яка була ціль
23:38 19.04.2024 |
Ізраїль під час удару по території Ірану, який відбувся сьогодні, 19 квітня, використав три ракети. Ізраїльські військові цілилися по радарному комплексу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Неназваний американський чиновник розповів, що радарний комплекс ППО поблизу міста Ісфахан, який став ціллю винищувачів Ізраїлю, є частиною захисту іранського ядерного об'єкта.
За попередньою оцінкою, удар вивів радарний комплекс з ладу, але це не остаточні дані, уточнив співрозмовник ABC News.
Він також додав, що Ізраїль такою атакою хотів показати, що він має подібні можливості, але не хоче ескалації.
Удар у відповідь Ізраїлю
Нагадаємо, іранські військові в ніч із 13 на 14 квітня масово обстріляли Ізраїль. Під час атаки вони використовували дрони та ракети.
У свою чергу відповідь Ізраїлю відбулася сьогодні, 19 квітня. Військові ЦАХАЛа також використовували в ході атаки ракети та дрони.
Джерела ABC News розповіли про те, що на території Ірану "було вражено об'єкт". Вибухи чули біля військової бази неподалік міста Ісфахан.
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