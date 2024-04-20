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АНАЛІТИКА

Ізраїль ударив по Ірану трьома ракетами: ABC News дізналося, яка була ціль

 

Ізраїль під час удару по території Ірану, який відбувся сьогодні, 19 квітня, використав три ракети. Ізраїльські військові цілилися по радарному комплексу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Неназваний американський чиновник розповів, що радарний комплекс ППО поблизу міста Ісфахан, який став ціллю винищувачів Ізраїлю, є частиною захисту іранського ядерного об'єкта.

За попередньою оцінкою, удар вивів радарний комплекс з ладу, але це не остаточні дані, уточнив співрозмовник ABC News.

Він також додав, що Ізраїль такою атакою хотів показати, що він має подібні можливості, але не хоче ескалації.

Удар у відповідь Ізраїлю

Нагадаємо, іранські військові в ніч із 13 на 14 квітня масово обстріляли Ізраїль. Під час атаки вони використовували дрони та ракети.

У свою чергу відповідь Ізраїлю відбулася сьогодні, 19 квітня. Військові ЦАХАЛа також використовували в ході атаки ракети та дрони.

Джерела ABC News розповіли про те, що на території Ірану "було вражено об'єкт". Вибухи чули біля військової бази неподалік міста Ісфахан.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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