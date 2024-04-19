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Іран не планує відповідати на удар Ізраїлю по Ісфахану - головнокомандувач
12:43 19.04.2024 |
Іран не має наміру давати відповіді на ізраїльські запуски безпілотників по провінції Ісфахан, повідомляє в п'ятницю агентство ЕФЕ з посиланням на головнокомандувача армії Ірану генерал-майора Абдолрахіма Мусаві.
"У п'ятницю іранські військові ясно наголосили, що не відповідатимуть на завданий безпілотниками удар, який, як стверджується, був нанесений Ізраїлем і не заподіяв шкоди", - інформує ЕФЕ.
"Завдяки нашій пильності було здійснено удари по цілях у повітрі", - додав Мусаві, зазначивши, що засоби ППО Ірану збили кілька невеликих безпілотників.
Раніше біля міст Ісфахан і Тебріз було чути звуки вибухів, системи ППО працювали по непізнаних повітряних цілях. Пізніше, за даними Press TV, в Ірані відновили нормальний режим польотів, зокрема у двох аеропортах Тегерана.
У свою чергу газета The Washington Post із посиланням на ізраїльського представника повідомила, що ізраїльські військові в п'ятницю завдали авіаудару по території Ірану. За його словами, це була відповідь на обстріл Ізраїлю.
Видання зазначає, що поки що незрозуміло, якої шкоди завдав удар по Ірану. Представник лише зазначив, що його мета полягала в тому, щоб донести до Тегерана, що Єрусалим має можливість провести атаку по цілях у республіці.
У ніч на 14 квітня сили Корпусу вартових Ісламської революції вдарили безпілотниками і ракетами по Ізраїлю у відповідь на ізраїльський обстріл іранського консульства в Дамаску, жертвами якого стали кілька іранських військових радників, зокрема два генерали КВІР.
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