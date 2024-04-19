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S&P знизило рейтинги Ізраїлю до «A+» з «AA-» через зростання геополітичних ризиків
12:31 19.04.2024 |
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові рейтинги Ізраїлю в іноземній і національній валюті до "A+" з "AA-", зазначивши, що посилення конфронтації з Іраном підвищує і без того високі геополітичні ризики для країни.
Прогноз рейтингів - "негативний".
"Ми очікуємо, що масштабнішого регіонального конфлікту вдасться уникнути, проте війна Ізраїлю з ХАМАС і конфронтація з угрупованням "Хезболла", імовірно, триватимуть упродовж усього 2024 року", - ідеться в пресрелізі S&P.
Раніше експерти агентства припускали, що військові дії триватимуть не більше шести місяців.
S&P очікує, що дефіцит бюджету Ізраїлю 2024 року досягне 8% ВВП, головним чином, через зростання оборонних витрат.
Агентство може знову знизити рейтинги країни в разі розростання конфліктів, яке ще більше збільшить геополітичні ризики для неї.
"Ми також можемо опустити рейтинги в наступні 12-24 місяці, якщо наслідки конфліктів для темпів економічного зростання, бюджету та платіжного балансу Ізраїлю виявляться серйознішими, ніж ми прогнозуємо наразі", - наголошується в пресрелізі.
S&P може змінити прогноз рейтингів Ізраїлю на "стабільний", якщо побачить, що ймовірність військової ескалації знижується, і ризики для безпеки країни загалом зменшуються.
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