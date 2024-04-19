S&P знизило рейтинги Ізраїлю до «A+» з «AA-» через зростання геополітичних ризиків

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові рейтинги Ізраїлю в іноземній і національній валюті до "A+" з "AA-", зазначивши, що посилення конфронтації з Іраном підвищує і без того високі геополітичні ризики для країни.

Прогноз рейтингів - "негативний".

"Ми очікуємо, що масштабнішого регіонального конфлікту вдасться уникнути, проте війна Ізраїлю з ХАМАС і конфронтація з угрупованням "Хезболла", імовірно, триватимуть упродовж усього 2024 року", - ідеться в пресрелізі S&P.

Раніше експерти агентства припускали, що військові дії триватимуть не більше шести місяців.

S&P очікує, що дефіцит бюджету Ізраїлю 2024 року досягне 8% ВВП, головним чином, через зростання оборонних витрат.

Агентство може знову знизити рейтинги країни в разі розростання конфліктів, яке ще більше збільшить геополітичні ризики для неї.

"Ми також можемо опустити рейтинги в наступні 12-24 місяці, якщо наслідки конфліктів для темпів економічного зростання, бюджету та платіжного балансу Ізраїлю виявляться серйознішими, ніж ми прогнозуємо наразі", - наголошується в пресрелізі.

S&P може змінити прогноз рейтингів Ізраїлю на "стабільний", якщо побачить, що ймовірність військової ескалації знижується, і ризики для безпеки країни загалом зменшуються.