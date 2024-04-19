CNN: США не підтримали Ізраїль, який вдарив у відповідь по Ірану

США не підтримали удар Ізраїлю по території Ірану, який Тель-Авіа здійснив у п'ятницю у відповідь на широкомасштабну повітряну атаку Тегерана минулими вихідними.

Про це повідомив американський посадовець, який обіймає високу посаду, в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, Ізраїль проінформував США, що найближчими днями дасть відповідь Ірану. "Ми не схвалили відповідь", - сказав посадовець.

Ізраїль зважував, як відповісти на удари Ірану ракетами і дронами, абсолютну більшість з яких перехопили.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п'ятницю за місцевим часом. За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об'єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

За даними іранських ЗМІ, системи протиповітряної оборони Ірану були активовані в кількох регіонах як запобіжний захід проти потенційних загроз з повітря. Держагентство IRNA заявило, що після активації ППО "поки що не було зафіксовано жодних масштабних ударів або вибухів, спричинених будь-якою загрозою з повітря".

Іранське державне видання Tasnim News повідомило, що ядерні об'єкти в провінції Ісфахан "цілком захищені".

Атака сталася через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заявив: якщо Ізраїль вдасться до подальших військових дій проти нього, то іранська військова відповідь буде "негайною і на максимальному рівні".

До того, як Ізраїль завдав удару в п'ятницю, США очікували, що він не буде атакувати цивільні або ядерні об'єкти, повідомив телеканалу інший високопоставлений американський посадовець. Діапазон цілей "не був точно визначений, але ядерні і цивільні об'єкти явно не входили в цю категорію", - сказав посадовець.

США закликали Ізраїль не відповідати на іранську атаку минулих вихідних, яку президент Джо Байден назвав "безпрецедентною".

Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.

Лідери ЄС на саміті 17 квітня також погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль.