Економіка Британії буде одним з найбільших переможців революції ШІ – прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що економіка Великої Британії стане одним з найбільших переможців революції штучного інтелекту, що потенційно змінить перспективи її "анемічного зростання" і підвищить заробітну плату.

Про це пише Bloomberg.

В опублікованому у вівторок звіті "Перспективи розвитку світової економіки" МВФ прогнозує, що штучний інтелект підвищить продуктивність на 0,9%-1,5% на рік, що може допомогти вивести британську економіку з довготривалої кризи.

"Це набагато більше, ніж 0,1%-0,8% річного зростання продуктивності завдяки ШІ у світовій економіці.

У звіті йдеться, що розмір економіки Британії може зрости на 16% завдяки ШІ, причому більша частина приросту припаде на перше десятиліття. Однак це призведе до поглиблення нерівності в доходах, оскільки низькооплачувані працівники отримають 2% зростання заробітної плати завдяки ШІ порівняно з 14% для високооплачуваного персоналу", - пише агентство.

Економіка Великої Британії значною мірою залежить від сфери послуг, тому вона має всі шанси отримати вигоду від технологій, що швидко розвиваються, завдяки "потужній цифровій інфраструктурі, кваліфікованій робочій силі, інноваційній екосистемі та нормативно-правовій базі", зазначає МВФ.

"І навпаки, багато країн з ринками, що формуються, і економік, що розвиваються, відстають у готовності до ШІ, а їх потенційні вигоди вдвічі менші, ніж у Сполученому Королівстві.

Ця диспропорція значною мірою пояснюється меншою часткою працівників у професіях з високим ступенем ризику і високим рівнем взаємодоповнюваності", - резюмує МВФ.