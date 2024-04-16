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Байден прийняв прем'єра Чехії у Білому домі для просування допомоги Україні
14:10 16.04.2024 |
Президент США Джо Байден прийняв в Овальному кабінеті прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу на тлі зусиль Білого дому переконати Палату представників ухвалити додаткове фінансування для України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Цей візит відбувся у той час, коли Байден мав на меті підкреслити зусилля, яких докладають інші країни для підтримки України, зазначає агентство.
"Як пам'ятає Чехія, Росія не зупиниться на Україні", - заявив американський лідер, закликавши Конгрес ухвалити додаткове фінансування, щоб США могли зробити свій внесок у допомогу Україні.
"Вони повинні зробити це зараз", - наголосив Байден.
Водночас Фіала похвалив президента США за його лідерство в підтримці України, вказавши, що Прага "також робить все можливе".
"У 1968 році я бачив російські танки на вулицях мого міста, і я не хочу бачити це знову", - заявив він.
Президент США також назвав прем'єра Чехії "великим союзником" по НАТО.
Своєю чергою, Фіала заявив, що рішення Праги придбати у Вашингтона винищувачі F-35 "зробить нашу співпрацю та безпеку набагато сильнішою".
Після зустрічі з американським лідером чеський прем'єр повідомив, що у вівторок зустрінеться з представниками Конгресу для подальшого обговорення допомоги Україні.
Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки у палаті, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки
Раніше Фіала повідомив, що Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.
Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
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