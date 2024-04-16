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АНАЛІТИКА

Байден прийняв прем'єра Чехії у Білому домі для просування допомоги Україні

 

Президент США Джо Байден прийняв в Овальному кабінеті прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу на тлі зусиль Білого дому переконати Палату представників ухвалити додаткове фінансування для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Цей візит відбувся у той час, коли Байден мав на меті підкреслити зусилля, яких докладають інші країни для підтримки України, зазначає агентство.

"Як пам'ятає Чехія, Росія не зупиниться на Україні", - заявив американський лідер, закликавши Конгрес ухвалити додаткове фінансування, щоб США могли зробити свій внесок у допомогу Україні.

"Вони повинні зробити це зараз", - наголосив Байден.

Водночас Фіала похвалив президента США за його лідерство в підтримці України, вказавши, що Прага "також робить все можливе".

"У 1968 році я бачив російські танки на вулицях мого міста, і я не хочу бачити це знову", - заявив він.

Президент США також назвав прем'єра Чехії "великим союзником" по НАТО.

Своєю чергою, Фіала заявив, що рішення Праги придбати у Вашингтона винищувачі F-35 "зробить нашу співпрацю та безпеку набагато сильнішою".

Після зустрічі з американським лідером чеський прем'єр повідомив, що у вівторок зустрінеться з представниками Конгресу для подальшого обговорення допомоги Україні.

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки у палаті, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки

Раніше Фіала повідомив, що Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
Ключові теги: США, Чехія
 

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