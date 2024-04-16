Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нетаньяху доручив готувати список цілей для відповіді Ірану

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив Армію оборони (ЦАХАЛ) підготувати список можливих цілей для відповіді на масштабний ракетно-дроновий удар Ірану.

За словами співрозмовника американського видання The Washington Post, на засіданні воєнного кабінету 15 квітня Ізраїль розглядав варіанти, які могли б "надіслати сигнал", але не призвели б до жертв. Ці варіанти включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку. "Всі згодні з тим, що Ізраїль має відповісти. Питання у тому, як відповісти, коли відповісти", - сказав він.

Ізраїль погодить зі США відповідь на атаку Ірану

Як передає американський телеканал NBC News із посиланням на ізраїльське джерело, на засіданні обговорювали "низку військових і дипломатичних опцій".

За словами співрозмовника каналу, "будь-яка відповідь буде скоординована з американцями".

Заклики союзниками Ізраїлю до стриманості

Після того як Іран запустив по Ізраїлю 14 квітня понад 300 дронів і ракет союзники Ізраїлю закликали до "стриманості".

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав: "Найправильніше - не йти на загострення. Ми закликаємо їх, як друзів, думати не лише серцем, а й головою, бути розумними та міцними, і визнати, що Іран зазнав поразки, бо атака була невдалою". Президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну думку: "Ми всі стурбовані можливою ескалацією".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,1747
 0,44
EUR
 1
 42,1618
  0,1940
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2954  0,16 0,40 39,8429  0,16 0,42
EUR 41,9732  0,06 0,14 42,7889  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,02 0,05 39,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес