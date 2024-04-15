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АНАЛІТИКА

Ізраїль на Радбезі ООН закликав дослухатися до Зеленського

 

Постійний представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан під час виступу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у ніч на понеділок, 15 квітня, закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського щодо загрози дій Ірану та Росії для світу.

"Президент Зеленський, коли засудив учора атаку Ірану, сказав, що звуки іранських дронів "шахед", інструмента терору, є однаковими в небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу", - цитує "Суспільне" Ердана, який закликав Радбез дослухатися до слів українського президента та "прокинутися" від цього тривожного дзвінка.

Зеленський про повітряний напад Ірану на Ізраїль

Раніше Зеленський, який засудив масований удар Ірану по Ізраїлю, зазначив: "Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж (іранські) дрони "шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів".

Президент додав, що "очевидне спільництво іранського та російського режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу". "Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес США ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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