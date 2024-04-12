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Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили очікувану атаку з боку Ірану
08:49 12.04.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант поспілкувалися на тлі високої загрози ударів по Ізраїлю з боку Ірану.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Очільники оборонних відомств обговорили дії на тлі очікуваної атаки Ірану проти Ізраїлю, яка, як повідомляють, має статися найближчим часом. Це вже друга їхня розмова за останній тиждень.
У Пентагоні повідомили, що Остін у розмові запевнив Галланта у "непохитній підтримці", тоді як ізраїльська сторона наводить цитату свого міністра про те, що прямі удари Ірану по території Ізраїлю - не те, що можна буде проігнорувати, і це потребуватиме "належної відповіді Ізраїлю".
За день до цього найвищий лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що "Ізраїль має бути покараний і буде".
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.
Німецька Lufthansa на тлі напруги оголосила про кількаденне призупинення своїх рейсів до Тегерану.
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