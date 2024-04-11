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АНАЛІТИКА

Байден пообіцяв допомогти Ізраїлю в захисті від загрози Ірану

 

Президент США Джо Байден у середу заявив, що Вашингтон надасть будь-яку допомогу Ізраїлю у зв'язку з погрозами з боку Ірану.

"Як я говорив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, наші зобов'язання перед Ізраїлем у сфері безпеки і проти Ірану та його ставлеників - непорушні. Скажу знову - непорушні", - сказав Байден на спільній пресконференції з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

"Ми зробимо все для захисту безпеки Ізраїлю", - пообіцяв президент.

1 квітня Тегеран і Дамаск повідомили про ізраїльський ракетний удар по консульству Ірану в столиці Сирії. Серед загиблих виявилися два генерали Корпусу вартових Ісламської революції. В Ірані пообіцяли, що дадуть відповідь на цей напад, але не стали говорити, коли і яким чином зроблять це. Водночас глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан звинуватив США в тому, що вони дали згоду на ракетний удар Ізраїлю по іранському консульству.

Телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела передавав, що, згідно з припущеннями американської розвідки, Іран не стане завдавати прямого удару по Ізраїлю, а діятиме через посередників у регіоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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